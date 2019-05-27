У Латвії на виборах в Європарламент перемогла правляча партія "Нова єдність"

КИЇВ. 27 травня. УНН. Перше місце за підсумками виборів, що відбулися 25 травня, зайняла партія "Нова єдність", яка очолює нинішній уряд Латвії, її підтримали 26,24% виборців. Друге місце з 17,45% голосів отримала "Згода". Про це свідчать оприлюднені в понеділок Центральною виборчою комісією країни попередні офіційні результати голосування на виборах до Європарламенту в Латвії, повідомляє УНН.