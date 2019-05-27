У Латвії на виборах в Європарламент перемогла правляча партія "Нова єдність"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Перше місце за підсумками виборів, що відбулися 25 травня, зайняла партія "Нова єдність", яка очолює нинішній уряд Латвії, її підтримали 26,24% виборців. Друге місце з 17,45% голосів отримала "Згода". Про це свідчать оприлюднені в понеділок Центральною виборчою комісією країни попередні офіційні результати голосування на виборах до Європарламенту в Латвії, повідомляє УНН.
За "Згодою" слідує коаліційне національне об'єднання "Все для Латвії! - Вітчизні і свободі/Рух за національну незалежність Латвії" - 16,4%. Ще 12,42% виборців підтримали коаліційний об'єднання "Для розвитку/За!", а 6,24% - "Русский союз Латвії".
За даними Центрвиборчкому, "Нова єдність", "Згода" і нацблок отримують по два депутатських мандати в Європарламенті, "Для розвитку/За!" і "Російський союз Латвії" - по одному.
"Нову єдність" в Європейському парламенті представлятимуть єврокомісар Валдіс Домбровскіс і євродепутат Сандра Калнієте, "Згоду" - Ушаков і колишній віце-мер Риги Андріс Амерікс, нацблок - європарламентар Робертс Зіле і міністр культури Латвії Даце Мелбарде, "Для розвитку/За!" - політолог Іварс Іябс, а "Російський союз Латвії" - лідер партії і колишній європарламентар Тетяна Жданок.
Нагадаємо, в Європарламенті оголосили остаточні результати європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.