В Латвии на выборах в Европарламент победила правящая партия "Новое единство"

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 32922 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 53205 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 70279 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 84307 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121667 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111243 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137501 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144600 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130185 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Латвии на выборах в Европарламент победила правящая партия "Новое единство"

В Латвии на выборах в Европарламент победила правящая партия "Новое единство"

Киев  •  УНН

 • 12990 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Первое место по итогам состоявшихся 25 мая выборов заняла возглавляющая нынешнее правительство Латвии партия "Новое единство", которую поддержали 26,24% избирателей. Второе место с 17,45% голосов получило "Согласие". Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник Центральной избирательной комиссией страны предварительные официальные результаты голосования на выборах в Европарламент в Латвии, сообщает УНН.

За "Согласием" следует коалиционное национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" - 16,4%. Еще 12,42% избирателей поддержали коалиционное объединение "Для развития/За!", а 6,24% - "Русский союз Латвии".

По данным Центризбиркома, "Новое единство", "Согласие" и нацблок получают по два депутатских мандата в Европарламенте, "Для развития/За!" и "Русский союз Латвии" - по одному.

"Новое единство" в Европейском парламенте будут представлять еврокомиссар Валдис Домбровскис и евродепутат Сандра Калниете, "Согласие" - Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс, нацблок - европарламентарий Робертс Зиле и министр культуры Латвии Даце Мелбарде, "Для развития/За!" - политолог Иварс Иябс, а "Русский союз Латвии" - лидер партии и бывший европарламентарий Татьяна Жданок.

Напомним, в Европарламенте объявили окончательные результаты европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

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