В Латвии на выборах в Европарламент победила правящая партия "Новое единство"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Первое место по итогам состоявшихся 25 мая выборов заняла возглавляющая нынешнее правительство Латвии партия "Новое единство", которую поддержали 26,24% избирателей. Второе место с 17,45% голосов получило "Согласие". Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник Центральной избирательной комиссией страны предварительные официальные результаты голосования на выборах в Европарламент в Латвии, сообщает УНН.
За "Согласием" следует коалиционное национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" - 16,4%. Еще 12,42% избирателей поддержали коалиционное объединение "Для развития/За!", а 6,24% - "Русский союз Латвии".
По данным Центризбиркома, "Новое единство", "Согласие" и нацблок получают по два депутатских мандата в Европарламенте, "Для развития/За!" и "Русский союз Латвии" - по одному.
"Новое единство" в Европейском парламенте будут представлять еврокомиссар Валдис Домбровскис и евродепутат Сандра Калниете, "Согласие" - Ушаков и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс, нацблок - европарламентарий Робертс Зиле и министр культуры Латвии Даце Мелбарде, "Для развития/За!" - политолог Иварс Иябс, а "Русский союз Латвии" - лидер партии и бывший европарламентарий Татьяна Жданок.
Напомним, в Европарламенте объявили окончательные результаты европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.