У Лас-Вегасі розбився військовий літак, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У США на північному сході Лас-Вегаса у результаті падіння військового літака загинула одна людина. Зараз на місці авіакатастрофи працюють федеральні і місцеві служби швидкого реагування. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Відзначається, що літак належав компанії Draken US, з якою був укладений контракт на забезпечення повітряної підтримки бази Нелліс.
Наразі встановлюються причини катастрофи літака. На місце також виїхали представники Національної ради з безпеки на транспорті.
За відомостями ЗМІ, літак впав недалеко від початкової школи. Відзначається, що співробітники поліції перекрили територію приблизно в 11 км на північний схід від центру Лас-Вегаса.
Нагадаємо
У Бразилії під час посадки розбився реактивний літак Learjet 35. Аварія сталася в межах аеропорту під час посадки літака. Він вилетів за межі злітно-посадкової смуги і не зміг зупинитися. У результаті аварії загинула одна людина.