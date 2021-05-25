У Лас-Вегасі розбився військовий літак, є загиблий

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Відзначається, що літак належав компанії Draken US, з якою був укладений контракт на забезпечення повітряної підтримки бази Нелліс.

Наразі встановлюються причини катастрофи літака. На місце також виїхали представники Національної ради з безпеки на транспорті.

За відомостями ЗМІ, літак впав недалеко від початкової школи. Відзначається, що співробітники поліції перекрили територію приблизно в 11 км на північний схід від центру Лас-Вегаса.

Нагадаємо

У Бразилії під час посадки розбився реактивний літак Learjet 35. Аварія сталася в межах аеропорту під час посадки літака. Він вилетів за межі злітно-посадкової смуги і не зміг зупинитися. У результаті аварії загинула одна людина.