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В Лас-Вегасе разбился военный самолет, есть погибший

Киев • УНН

 • 18382 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В США на северо-востоке Лас-Вегаса в результате крушения военного самолета погиб один человек. Сейчас на месте авиакатастрофы работают федеральные и местные службы быстрого реагирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

В Лас-Вегасе разбился военный самолет, есть погибший

Детали

Отмечается, что самолет принадлежал компании Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы Неллис.

Устанавливаются причины катастрофы самолета. На место также выехали представители Национального совета по безопасности на транспорте.

По сведениям СМИ, самолет упал недалеко от начальной школы. Отмечается, что сотрудники полиции перекрыли территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса.

Напомним

В Бразилии во время посадки разбился реактивный самолет Learjet 35. Авария произошла в пределах аэропорта во время посадки самолета. Он вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и не смог остановиться. В результате аварии погиб один человек.

Украинские Национальные Новости

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