У Києві затримали доньку ексмера Полтави, яка співпрацювала з "виборчим штабом" партії путіна
Київ • УНН
36-річна жінка, яка володіє рекламним агентством в Санкт-Петербурзі, була затримана в Києві за співпрацю з рф під час виборів 2022 і 2023 років. Слідчі з'ясували, що на поширенні прокремлівської агітації вона заробила понад 35 мільйонів російських рублів.
У Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка співпрацювала з рф під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Фігуранткою виявилась донька колишнього мера Полтави. Про це пише УНН з посиланням на заяву Служби безпеки України.
Деталі
За даними слідства, 36-річнажінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "єдина росія".
Напередодні "єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.
Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з рф.
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Доповнення
Відомо, що проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.
Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.
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