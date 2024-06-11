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У Києві затримали доньку ексмера Полтави, яка співпрацювала з "виборчим штабом" партії путіна

У Києві затримали доньку ексмера Полтави, яка співпрацювала з "виборчим штабом" партії путіна

Київ • УНН

 • 28143 перегляди

36-річна жінка, яка володіє рекламним агентством в Санкт-Петербурзі, була затримана в Києві за співпрацю з рф під час виборів 2022 і 2023 років. Слідчі з'ясували, що на поширенні прокремлівської агітації вона заробила понад 35 мільйонів російських рублів.

У Києві правоохоронці затримали колаборантку, яка співпрацювала з рф під час російських виборів у 2022 та 2023 роках. Фігуранткою виявилась донька колишнього мера Полтави. Про це пише УНН з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Деталі 

За даними слідства, 36-річнажінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "єдина росія".

Напередодні "єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з рф.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн

- резюмували в СБУ. 

Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній. Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Доповнення

Відомо, що проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. 

Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.

Нагадаємо

В СБУ заявили, що повідомили про підозру братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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