В Киеве задержали дочь экс мэра Полтавы, которая сотрудничала с "избирательным штабом" партии путина

В Киеве правоохранители задержали коллаборантку, которая сотрудничала с рф во время российских выборов в 2022 и 2023 годах. Фигуранткой оказалась дочь бывшего мэра Полтавы. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Детали

По данным следствия, 36-летняя женщина владеет в Санкт-Петербурге рекламным агентством, которое участвовало в PR-кампании пропутинской партии "единая россия".

Накануне "единого дня голосования" женщина распорядилась задействовать сотни рекламных стендов и бордов своей фирмы для распространения прокремлевской агитации.

Во время обысков по месту жительства и в киевских офисах задержанной выявлена компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая отчетность по сотрудничеству с рф.

Готовили ракетный удар по "Мотор Сичи": задержаны агенты фсб

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). кроме того, по материалам СБУ, на все имущество задержанной наложен арест на общую сумму более 270 млн грн - резюмировали в СБУ.

Среди заблокированных активов - 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний. сейчас злоумышленница под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Дополнение

Известно, что проживая в Киеве, коллаборантка дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала от него миллионные дивиденды.

Так, в период сотрудничества с "избирательным штабом" Партии кремля, фигурантка получила прибыль более чем в 35 млн российских рублей.

Напомним

В СБУ заявили, что сообщили о подозрении братьям бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене.