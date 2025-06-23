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У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема корпуси КПІ

Київ • УНН

 • 2816 перегляди

Під час масованої ракетної атаки на Київ пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Солом'янському районі, зокрема кампус КПІ. Удар призвів до руйнувань у спорткомплексі, навчальних корпусах та гуртожитках, але постраждалих не виявлено.

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема корпуси КПІ

Під час чергової масованої повітряної атаки по столиці зафіксовано влучання у Солом’янському районі, зокрема на території одного з провідних вишів України — Київської політехніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Солом’янську районну державну адміністрацію та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Деталі

У повідомленні СРДА зазначається, що "внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву зафіксовані влучання на території Солом’янського району".

За словами представників адміністрації, "пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема корпус одного з навчальних закладів. Усі профільні служби працюють на місці – проводяться першочергові роботи з ліквідації наслідків".

"Закликаємо мешканців не наближатися до місць ураження та дотримуватись вказівок рятувальників і правоохоронців", – нагадали мешканцям району.

"Більше деталей згодом. Бережіть себе", – підсумували в адміністрації.

Інформацію про ураження також підтвердив і Київський політехнічний інститут. Як повідомив університет на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook, "внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні вночі знову пошкоджень зазнав кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського".

Зокрема, уточнюється, що пошкоджено "спорткомплекс, декілька навчальних корпусів, чотири гуртожитки".

При цьому, за даними вишу, "інформації про постраждалих серед студентів/працівників внаслідок пошкоджень будівель університету немає".

"Служби університету розпочали ліквідацію наслідків", – йдеться у повідомленні.

КПІ закликав киян і небайдужих долучатися до прибирання

"Запрошуємо бажаючих доєднуватися до прибирання наслідків атаки!", – написали з вишу.

Окремо адміністрація КПІ звернула увагу на поширення недостовірної інформації у ЗМІ.

"Інформація, яка розповсюджується у деяких новинних каналах щодо пожежі будівлі КПІ, руйнувань тощо не відповідає дійсності. Пожежа була у будівлі, яка не належить університету", – заявили в університеті.

"Щодо необхідності зазначити коректну інформацію були надіслані повідомлення у відповідні канали і у деяких з них вона була підкоригована", – повідомили у пресслужбі.

Додатково

У КПІ оцінили збитки як "мільйонні – тисячі кв. м скла, пошкоджені комунікації тощо". Водночас в університеті закликають партнерів, випускників та усіх охочих підтримати навчальний заклад матеріально.

Університет надав посилання для матеріальної підтримки.

Форма для підтримки працівників, які втратили житло, розміщена за посиланням.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, атака рф на Київ призвела до загибелі шістьох людей, серед яких подружжя, та поранення 25 осіб, включаючи 4 дитини та 15-річну дівчину. Рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на 19 пошкоджених локаціях міста.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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