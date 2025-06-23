В Киеве в результате ракетного удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности корпуса КПИ
Киев • УНН
Во время массированной ракетной атаки на Киев повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском районе, в частности кампус КПИ. Удар привел к разрушениям в спорткомплексе, учебных корпусах и общежитиях, но пострадавших не обнаружено.
Во время очередной массированной воздушной атаки на столицу зафиксировано попадание в Соломенском районе, в частности на территории одного из ведущих вузов Украины — Киевской политехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Соломенскую районную государственную администрацию и Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».
Детали
В сообщении СРГА отмечается, что «в результате утренней ракетной атаки по Киеву зафиксированы попадания на территории Соломенского района».
По словам представителей администрации, «повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности корпус одного из учебных заведений. Все профильные службы работают на месте – проводятся первоочередные работы по ликвидации последствий».
«Призываем жителей не приближаться к местам поражения и соблюдать указания спасателей и правоохранителей», – напомнили жителям района.
«Больше деталей впоследствии. Берегите себя», – подытожили в администрации.
Информацию о поражении также подтвердил и Киевский политехнический институт. Как сообщил университет на своей официальной странице в сети Facebook, «в результате очередной вражеской атаки сегодня ночью снова повреждений получил кампус КПИ им. Игоря Сикорского».
В частности, уточняется, что повреждены «спорткомплекс, несколько учебных корпусов, четыре общежития».
При этом, по данным вуза, «информации о пострадавших среди студентов/работников в результате повреждений зданий университета нет».
«Службы университета приступили к ликвидации последствий», – говорится в сообщении.
КПИ призвал киевлян и неравнодушных приобщаться к уборке
«Приглашаем желающих присоединиться к уборке последствий атаки!», – написали из вуза.
Отдельно администрация КПИ обратила внимание на распространение недостоверной информации в СМИ.
«Информация, распространяемая в некоторых новостных каналах относительно пожара здания КПИ, разрушений и т.п. не соответствует действительности. Пожар был в здании, не принадлежащем университету», – заявили в университете.
«О необходимости указать корректную информацию были отправлены сообщения в соответствующие каналы и в некоторых из них она была подкорректирована», – сообщили в пресс-службе.
Дополнительно
В КПИ оценили ущерб как «миллионные – тысячи кв. м стекла, поврежденные коммуникации и т.д.». В то же время в университете призывают партнеров, выпускников и всех желающих поддержать учебное заведение материально.
Университет предоставил ссылку для материальной поддержки.
Форма для поддержки работников, потерявших жилье, размещена по ссылке.
Напомним
Как сообщал УНН, атака рф на Киев привела к гибели шести человек, среди которых супруги, и ранениям 25 человек, включая 4 детей и 15-летнюю девушку. Спасательные и коммунальные службы продолжают работать на 19 поврежденных локациях города.