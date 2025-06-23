В Киеве в результате ракетного удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности корпуса КПИ

Во время очередной массированной воздушной атаки на столицу зафиксировано попадание в Соломенском районе, в частности на территории одного из ведущих вузов Украины — Киевской политехники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Соломенскую районную государственную администрацию и Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Детали

В сообщении СРГА отмечается, что «в результате утренней ракетной атаки по Киеву зафиксированы попадания на территории Соломенского района».

По словам представителей администрации, «повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности корпус одного из учебных заведений. Все профильные службы работают на месте – проводятся первоочередные работы по ликвидации последствий».

«Призываем жителей не приближаться к местам поражения и соблюдать указания спасателей и правоохранителей», – напомнили жителям района.

«Больше деталей впоследствии. Берегите себя», – подытожили в администрации.

Информацию о поражении также подтвердил и Киевский политехнический институт. Как сообщил университет на своей официальной странице в сети Facebook, «в результате очередной вражеской атаки сегодня ночью снова повреждений получил кампус КПИ им. Игоря Сикорского».

В частности, уточняется, что повреждены «спорткомплекс, несколько учебных корпусов, четыре общежития».

При этом, по данным вуза, «информации о пострадавших среди студентов/работников в результате повреждений зданий университета нет».

«Службы университета приступили к ликвидации последствий», – говорится в сообщении.

КПИ призвал киевлян и неравнодушных приобщаться к уборке

«Приглашаем желающих присоединиться к уборке последствий атаки!», – написали из вуза.

Отдельно администрация КПИ обратила внимание на распространение недостоверной информации в СМИ.

«Информация, распространяемая в некоторых новостных каналах относительно пожара здания КПИ, разрушений и т.п. не соответствует действительности. Пожар был в здании, не принадлежащем университету», – заявили в университете.

«О необходимости указать корректную информацию были отправлены сообщения в соответствующие каналы и в некоторых из них она была подкорректирована», – сообщили в пресс-службе.

Дополнительно

В КПИ оценили ущерб как «миллионные – тысячи кв. м стекла, поврежденные коммуникации и т.д.». В то же время в университете призывают партнеров, выпускников и всех желающих поддержать учебное заведение материально.

Университет предоставил ссылку для материальной поддержки.

Форма для поддержки работников, потерявших жилье, размещена по ссылке.

Напомним

Как сообщал УНН, атака рф на Киев привела к гибели шести человек, среди которых супруги, и ранениям 25 человек, включая 4 детей и 15-летнюю девушку. Спасательные и коммунальные службы продолжают работать на 19 поврежденных локациях города.