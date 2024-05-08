У Києві працює ППО
Київ • УНН
Після того, як у Києві пролунав гучний вибух, були активовані системи протиповітряної оборони, що викликало повітряну тривогу і заклики до мешканців сховатися в укриттях до повної ліквідації наслідків вибуху.
У Києві було чутно гучний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram КМВА.
Деталі
Повітряна тривога триває. У столиці працює ППО. Перебуваєте в укриттях до відбою повітряної тривоги
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У Запоріжжі лунають вибухи08.05.24, 04:45 • 161087 переглядiв