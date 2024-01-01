В Киеве работает ППО

В Киеве и области работает ПВО. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! - сообщил Попко.

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Как сообщили в Воздушных силах, вражеские БпЛА движутся в направлении Киева с южного направления.