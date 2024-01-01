В Киеве работает ППО

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  111118 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  109340 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  113174 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  165780 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  107636 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  119347 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120019 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120530 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228824 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211955 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Новости по теме
В Киеве работает ППО

В Киеве работает ППО

1 января 2024, 14:59  •  41333 просмотра
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

1 января 2024, 14:56  •  41388 просмотра
Эммануэль Макрон обещает "год решимости", ознаменованный Олимпиадой-2024

Эммануэль Макрон обещает "год решимости", ознаменованный Олимпиадой-2024

1 января 2024, 14:52  •  41933 просмотра
путин назвал 2024 год "годом семьи" и очертил идеологические приоритеты "русского мира" - ISW

путин назвал 2024 год "годом семьи" и очертил идеологические приоритеты "русского мира" - ISW

1 января 2024, 14:50  •  102501 просмотра
Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер
Эксклюзив

1 января 2024, 14:50  •  255236 просмотра
Оккупанты атаковали Сумщину "шахедами", есть попадания, люди оказались под завалами

Оккупанты атаковали Сумщину "шахедами", есть попадания, люди оказались под завалами

1 января 2024, 14:49  •  35358 просмотра
Британия готова ударить по хуситам, чтобы прекратить их атаки на торговые суда в Красном море

Британия готова ударить по хуситам, чтобы прекратить их атаки на торговые суда в Красном море

1 января 2024, 14:44  •  33940 просмотра
Силы ПВО сбили над Сумской областью два "шахеда" - ОВА

Силы ПВО сбили над Сумской областью два "шахеда" - ОВА

1 января 2024, 14:28  •  33770 просмотра
В пригороде Киева работает ПВО

В пригороде Киева работает ПВО

1 января 2024, 14:19  •  44343 просмотра
СМИ предсказывают банкротство компании Х Илона Маска уже в 2024 году

СМИ предсказывают банкротство компании Х Илона Маска уже в 2024 году

1 января 2024, 14:15  •  90144 просмотра

Популярные

Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

Цена биткоина снижается на фоне опасений регуляторов и продолжительного оттока средств

  •  52987 просмотра
Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

Шмыгаль обсудил военные потребности Украины с болгарским коллегой Главчевым

  •  69888 просмотра
Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку

Винить путина и русских: в Кропивницком женщина выпала из колеса обозрения, у нее нашли предсмертную записку

  •  65374 просмотра
Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla

Wayve привлекает более 1 миллиарда долларов, чтобы предложить свою технологию автономного вождения, подобную Tesla

  •  60888 просмотра
Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный

Валютная либерализация будет стоить Украине около 5-5,5 млрд долларов - Пышный

  •  67492 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

  •  132495 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

  •  165780 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  176539 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  286770 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  444049 просмотра

В Киеве работает ППО

В столице и области работает ПВО. Жителей призывают оставаться в укрытиях до окончания авианалета.

Война • 1 января 2024, 14:59  •  41333 просмотра
В Киеве работает ППО

ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

Воздушные силы Украины предупреждают о ракете, направляющейся к Днепру.

Война • 1 января 2024, 14:56  •  41388 просмотра
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

Эммануэль Макрон обещает "год решимости", ознаменованный Олимпиадой-2024

В своем новогоднем обращении Макрон пообещал продуктивный 2024 год, с акцентом на предстоящие Олимпийские игры в Париже, в условиях повышенной безопасности из-за вероятных террористических угроз и национальных беспорядков.

спорт • 1 января 2024, 14:52  •  41933 просмотра
Эммануэль Макрон обещает "год решимости", ознаменованный Олимпиадой-2024

путин назвал 2024 год "годом семьи" и очертил идеологические приоритеты "русского мира" - ISW

Новогодняя речь путина подчеркнула российское единство и идеологию, отодвинув на второй план упоминания о войне, сигнализируя о сосредоточенности внутренней и внешней политики на "русском мире".

Война • 1 января 2024, 14:50  •  102501 просмотра
путин назвал 2024 год "годом семьи" и очертил идеологические приоритеты "русского мира" - ISW

Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

Волонтер говорит, военным передавали инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта.

Общество • 1 января 2024, 14:50  •  255236 просмотра
Эксклюзив
Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

Оккупанты атаковали Сумщину "шахедами", есть попадания, люди оказались под завалами

Вражеский БпЛА типа "шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской громаде на Сумщине.

Война • 1 января 2024, 14:49  •  35358 просмотра
Оккупанты атаковали Сумщину "шахедами", есть попадания, люди оказались под завалами

Британия готова ударить по хуситам, чтобы прекратить их атаки на торговые суда в Красном море

Великобритания готова нанести удар по хуситам в Красном море для защиты судоходства. В частности, рассматривается возможность переброски фрегата HMS "Ланкастер" в регион.

Война • 1 января 2024, 14:44  •  33940 просмотра
Британия готова ударить по хуситам, чтобы прекратить их атаки на торговые суда в Красном море

Силы ПВО сбили над Сумской областью два "шахеда" - ОВА

Украинская противовоздушная оборона сбила два вражеских беспилотника "шахед" над Сумской области, в результате одного из них пострадала медсестра.

Война • 1 января 2024, 14:28  •  33770 просмотра
Силы ПВО сбили над Сумской областью два "шахеда" - ОВА

В пригороде Киева работает ПВО

Силы противовоздушной обороны работают в пригороде столицы. Как сообщили в Воздушных силах, на Киев движутся вражеские беспилотники.

Война • 1 января 2024, 14:19  •  44343 просмотра
В пригороде Киева работает ПВО

СМИ предсказывают банкротство компании Х Илона Маска уже в 2024 году

Financial Times прогнозирует, что социальная сеть Илона Маска столкнется с высоким риском банкротства в 2024 году из-за резкого падения рекламы и проблем с доходами.

Экономика • 1 января 2024, 14:15  •  90144 просмотра
СМИ предсказывают банкротство компании Х Илона Маска уже в 2024 году