В Киеве работает ППО

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Воздушные силы Украины предупреждают о ракете, направляющейся к Днепру.
Эммануэль Макрон обещает "год решимости", ознаменованный Олимпиадой-2024
В своем новогоднем обращении Макрон пообещал продуктивный 2024 год, с акцентом на предстоящие Олимпийские игры в Париже, в условиях повышенной безопасности из-за вероятных террористических угроз и национальных беспорядков.
путин назвал 2024 год "годом семьи" и очертил идеологические приоритеты "русского мира" - ISW
Новогодняя речь путина подчеркнула российское единство и идеологию, отодвинув на второй план упоминания о войне, сигнализируя о сосредоточенности внутренней и внешней политики на "русском мире".
Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер
Волонтер говорит, военным передавали инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта.
Оккупанты атаковали Сумщину "шахедами", есть попадания, люди оказались под завалами
Вражеский БпЛА типа "шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской громаде на Сумщине.
Британия готова ударить по хуситам, чтобы прекратить их атаки на торговые суда в Красном море
Великобритания готова нанести удар по хуситам в Красном море для защиты судоходства. В частности, рассматривается возможность переброски фрегата HMS "Ланкастер" в регион.
Силы ПВО сбили над Сумской областью два "шахеда" - ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила два вражеских беспилотника "шахед" над Сумской области, в результате одного из них пострадала медсестра.
В пригороде Киева работает ПВО
Силы противовоздушной обороны работают в пригороде столицы. Как сообщили в Воздушных силах, на Киев движутся вражеские беспилотники.
СМИ предсказывают банкротство компании Х Илона Маска уже в 2024 году
Financial Times прогнозирует, что социальная сеть Илона Маска столкнется с высоким риском банкротства в 2024 году из-за резкого падения рекламы и проблем с доходами.