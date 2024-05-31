У Києві проходить фестиваль "Книжковий Арсенал": фото
Київ • УНН
У Києві стартував XII Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал", в якому беруть участь понад 100 видавництв. В рамках заходу заплановано близько 160 літературних, дискусійних та мистецьких заходів.
У столиці України розпочав роботу ХIІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який триватиме до 2 червня. На заході заплановано 160 літературних, дискусійних та мистецьких подій. Пише УНН, із посиланням на портал Верховної Ради та Суспільне.
Деталі
У Києві 30 травня стартував XII міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Цьогоріч книжки представлять понад 100 видавництв. Також в рамках фестивалю організатори запланували близько 160 літературних, дискусійних та мистецьких подій.
Впродовж першого дня відбулося 14 подій, - це дискусії, презентації, поетичні читання, арттерапевтичний воркшоп та кіноперформанс.
Вперше презентовано фільм "Фата Моргана" з живим виступом гурту "Пиріг і Батіг";
Читання книг: біографічної - "Історія впертого чоловіка" військового Олександра "Терена" Будька;
Поетична збірка Вікторії Амеліної "Свідчення";
Презентувано артбук, присвячений екранізаціям Коцюбинського у кіно.
Фокус-тема цьогорічного фестивалю — "Життя на межі".
Серед експонатів представлено спалені внаслідок російської атаки книжки видавництва "Vivat".
Довідка
"Книжковий Арсенал" засновано у 2011 році. Щороку фестиваль збирає іноземних гостей, видавців та представників культурних інституцій.У 2019 році "Книжковий Арсенал" отримав звання найкращого літературного фестивалю світу.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Україна візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві зі стендом та літературною програмою. На стенді буде представлено 20 українських видавниць та Ukrainian Puzzles.
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