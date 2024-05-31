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У Києві проходить фестиваль "Книжковий Арсенал": фото

У Києві проходить фестиваль "Книжковий Арсенал": фото

Київ • УНН

 • 24615 перегляди

У Києві стартував XII Міжнародний фестиваль "Книжковий арсенал", в якому беруть участь понад 100 видавництв. В рамках заходу заплановано близько 160 літературних, дискусійних та мистецьких заходів.

У столиці України розпочав роботу ХIІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", який триватиме до 2 червня. На заході заплановано 160 літературних, дискусійних та мистецьких подій. Пише УНН, із посиланням на портал Верховної Ради та Суспільне.

Деталі

У Києві 30 травня стартував XII міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Цьогоріч книжки представлять понад 100 видавництв. Також в рамках фестивалю організатори запланували близько 160 літературних, дискусійних та мистецьких подій.

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Впродовж першого дня відбулося 14 подій, - це дискусії, презентації, поетичні читання, арттерапевтичний воркшоп та кіноперформанс.

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Вперше презентовано фільм "Фата Моргана" з живим виступом гурту "Пиріг і Батіг";

Читання книг: біографічної - "Історія впертого чоловіка" військового Олександра "Терена" Будька;

Поетична збірка Вікторії Амеліної "Свідчення";

Презентувано артбук, присвячений екранізаціям Коцюбинського у кіно.

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Фокус-тема цьогорічного фестивалю — "Життя на межі".

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Серед експонатів представлено спалені внаслідок російської атаки книжки видавництва "Vivat".

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Довідка

 "Книжковий Арсенал" засновано у 2011 році. Щороку фестиваль збирає іноземних гостей, видавців та представників культурних інституцій.У 2019 році "Книжковий Арсенал" отримав звання найкращого літературного фестивалю світу.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Україна візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві зі стендом та літературною програмою. На стенді буде представлено 20 українських видавниць та Ukrainian Puzzles.

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