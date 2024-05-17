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Україна представить свою літературну програму на Міжнародному книжковому ярмарку в Польщі

Україна представить свою літературну програму на Міжнародному книжковому ярмарку в Польщі

Київ • УНН

 • 22713 перегляди

Україна візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві зі стендом, на якому будуть представлені 20 українських видавництв та Ukrainian Puzzles, а також літературна програма за участі відомих письменників та поетів під гаслом "Крихкість існування".

Україна візьме участь у Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві зі стендом та літературною програмою. На стенді буде представлено 20 українських видавниць та Ukrainian Puzzles. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

Україна готується до участі в Міжнародному книжковому ярмарку у Варшаві, що відбудеться з 23 по 26 травня в Палаці культури і науки. Гаслом української участі стане "Крихкість існування", аби привернути увагу до важливих тем сучасності.

Національний стенд України буде місцем, де відвідувачі матимуть можливість ознайомитися з творчістю 20 видавниць та продукцією харківської поліграфії Ukrainian Puzzles.

Українська літературна програма обіцяє бути насиченою та цікавою. Захід відбудеться у двох локаціях: Sala Kijów та Forum w Sali Mikołajskiej. Серед учасників програми - відомі письменники та поети, серед яких Світлана Тараторіна, Радек Рак, Ярина Цимбал, Марцін Ґачковський, Галина Ткачук, Катажина Ририх, Мацей Пйотровський та Юрій Винничук.

Додамо

Минулого року Міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві зібрав близько 100 000 відвідувачів, а також був місцем зустрічі для 1000 авторів, перекладачів та ілюстраторів з усього світу. Цього року почесним гостем заходу стала Італія, що обіцяє додатково збагатити атмосферу та зміст події.

На Лондонському книжковому ярмарку відкриється український стенд за участі 8 видавництв13.03.24, 05:08 • 40131 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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