Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше

Украина примет участие в Международной книжной ярмарке в Варшаве со стендом и литературной программой. На стенде будет представлено 20 украинских издательств и Ukrainian Puzzles. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Украина готовится к участию в Международной книжной ярмарке в Варшаве, которая состоится с 23 по 26 мая во Дворце культуры и науки. Лозунгом украинского участия станет "Хрупкость существования", чтобы привлечь внимание к важным темам современности.

Национальный стенд Украины будет местом, где посетители смогут ознакомиться с творчеством 20 издательниц и продукцией харьковской полиграфии Ukrainian Puzzles.

Украинская литературная программа обещает быть насыщенной и интересной. Мероприятие состоится в двух локациях: Sala Kijów и Forum w Sali Mikołajskiej. Среди участников программы - известные писатели и поэты, среди которых Светлана Тараторина, Радек Рак, Ярина Цымбал, Марцин Гачковський, Галина Ткачук, Катажина Ририх, Мацей Пйотровский и Юрий Винничук.

Добавим

В прошлом году Международная книжная ярмарка в Варшаве собрала около 100 000 посетителей, а также была местом встречи для 1000 авторов, переводчиков и иллюстраторов со всего мира. В этом году почетным гостем мероприятия стала Италия, что обещает дополнительно обогатить атмосферу и содержание события.

На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств