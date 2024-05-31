В Киеве проходит фестиваль «Книжный Арсенал»: фото

В столице Украины начал работу ХІІ Международный фестиваль "Книжный Арсенал", который продлится до 2 июня. На мероприятии запланированы 160 литературных, дискуссионных и художественных событий. Пишет УНН, со ссылкой на портал Верховной Рады и общественное.

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В Киеве 30 мая стартовал XII Международный фестиваль "Книжный Арсенал". В этом году книги представят более 100 издательств. Также в рамках фестиваля организаторы запланировали около 160 литературных, дискуссионных и художественных событий.

В течение первого дня состоялось 14 событий, - это дискуссии, презентации, поэтические чтения, арт терапевтический воркшоп и киноперформанс.

Впервые представлен фильм "Фата Моргана" с живым выступлением группы "пирог и кнут";

Чтение книг: биографической - "история упрямого мужа" военного Александра "Терена" Будько;

Поэтический сборник Виктории Амелиной "свидетельство";

Презентован артбук, посвященный экранизация м Коцюбинского в кино.

Фокус-тема фестиваля этого года - "жизнь на грани".

Среди экспонатов представлены сожженные в результате российской атаки книги издательства "Vivat".

Справка

"Книжный Арсенал" основан в 2011 году. Ежегодно фестиваль собирает иностранных гостей, издателей и представителей культурных институтов.В 2019 году" Книжный Арсенал " получил звание лучшего литературного фестиваля мира.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Украина примет участие в международной книжной ярмарке в Варшаве со стендом и литературной программой. На стенде будет представлено 20 украинских издательниц и Ukrainian Puzzles.

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