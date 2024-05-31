"Украинская песня года", учрежденная Михаилом Поплавским, отметила 20-летие

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" отметила 20-летний юбилей. В Киевском университете культуры по случаю праздника презентовали документальный фильм и книгу об истории становления и развития легендарного проекта.

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", автором идеи, генеральным продюсером, основателем и меценатом которой является Михаил Поплавский, отметила 20-летний юбилей. До этой даты в Киевском университете культуры презентовали документальный фильм "20 лет Национальному музыкальному проекту "Украинская песня года" и книгу "Украинская песня года", которые являются своеобразным экскурсом в историю становления и развития легендарного проекта.

Проект был создан в 2004 году как "Наша песня", когда украинская музыка не была мейнстримом, а информационное пространство заполонил российский контент. Создавать украинское было не модно, не выгодно, что повлекло катастрофическую ситуацию. Михаил Поплавский, который всегда пропагандировал национальные ценности и культуру, вместе с единомышленниками возбудили эту проблему публично, вызвав общественный резонанс. Поплавский заявил об амбициозной миссии-сохранить и развивать украинское музыкально-песенное творчество, открывать новых талантливых артистов и предоставлять им творческих перспектив на старте карьеры.

Авторский телепроект Михаила Поплавского "Наша песня"

"Наша песня" стала площадкой для украинских артистов-легендарных мастеров сцены и молодых исполнителей, которые имели возможность презентовать новую украинскую музыку самых разнообразных жанров широкой аудитории. Единственное требование-песня должна звучать на украинском.

Каждый год на гала-концерте во Дворце искусств "Украина" отмечали лучших певцов, чьи песни больше всего понравились телезрителям в разных номинациях:" Душа украинской песни"," Гордость украинской песни", "Легенда украинской песни "и "Надежда украинской песни". Важно отметить, что авторы песен также получали награды.

Проект развивался, масштабировался, менял формат, добавлялись новые номинации. Он превратился в высококачественное шоу с самыми передовыми технологиями, постановками, которое собирает десятки миллионов телезрителей.

Официальный судья Книги рекордов Гиннеса вин Шарма вручает сертификат о новом мировом рекорде украинской песни Михаилу Поплавскому

"Украинской песней года" телепроект стал в начале 2012 года. Тогда же Михаил Поплавский воплотил свою, казалось бы, нереальную идею-показать украинскую песню всему миру. Беспрецедентный проект "Песня объединяет нас!" вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый продолжительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Пять суток напролет, с 5:30 утра 29 марта до 12: 30 2 апреля 2012 года, на двух телеканалах – Первом национальном и "Эра" – на весь мир транслировались украинские песни в живом исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150-ти странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Этот эпохальный, исторический мегапроект воплотили в жизнь Киевский национальный университет культуры и искусств, Первый национальный телеканал и телекомпания "Эра".

Украинская песня установила мировой рекорд и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

"Нас переполняли чувства большой гордости за творческую команду, за талантливый украинский народ. Украинцы впервые объединились на всех континентах мира. Песня-это генетический код нации. Это история нашего государства, его традиции, стремление к свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в великое будущее. Через украинскую песню мы заявили о своей национально-культурной идентичности на весь мир. Показали все разнообразие, богатство и душу народной и современной песни, представив разные поколения исполнителей", – сказал Михаил Поплавский.

В 2017 году проект вышел на международный уровень – грандиозная церемония награждения состоялась в Варшаве. Европейскому зрителю были представлены самые разные музыкальные жанры и исполнители, которые показали, какой лирической, веселой и сентиментальной, наполненной глубоким смыслом и патриотизмом, является украинская песня. Проект реализовали лучшие польские и украинские режиссеры, графические дизайнеры, звукорежиссеры и телеоператоры.

Следующая церемония награждения после паузы состоялась уже в 2020 году.

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Автограф сессия по случаю выхода книги "Украинская песня года". Михаил Поплавский и режиссер-постановщик национальной музыкальной премии "Украинская песня года", выпускница КНУКиМ Катя Царик

Над масштабным шоу работала обновленная команда профессионалов, большинство из которых-выпускники Киевского национального университета культуры и искусств. Среди них-режиссер – постановщица Катя Царик, а сверхсовременные световые и звуковые эффекты-результат работы руководителя компании ALIGHT Владимира Андрусишина, который создает шоу по всему миру.

В год 30-й годовщины Независимости Украины премия состоялась в Международный день вышиванки, объединив на одной сцене легенд украинской песни и молодых исполнителей под лозунгом "Держим вместе украинскую волну!".

Ведущие церемонии награждения Михаил Поплавский, Тина Кароль, Григорий Решетник, Лилия Ребрик

16 февраля 2022 года премия в очередной раз отметила победителей, поразив своим масштабом. Несмотря на тревожные настроения перед большой войной, зал Дворца "Украина" – более трех с половиной тысяч мест-был заполнен до отказа. Символично, что церемония состоялась в День единения, ведь именно песня всегда объединяла и поднимала дух нации.

Михаил Поплавский отметил, что команда уже начала подготовку проекта "Украинская песня года - 2024", которая состоится в декабре этого года.

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