У квартирі у Львові вибухнула граната, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У багатоквартирному будинку Львова вибухнула граната, загинув чоловік - гість господаря квартири, повідомили у поліції Львівської області, пише УНН.
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Виклик поліцейські отримали 31 березня близько 22:30. Їм повідомили про вибух, що стався в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові.
Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН. Внаслідок вибуху гість, 44-річний житель Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу.
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