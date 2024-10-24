У Куп'янську дані про жертви не підтвердилися, через атаку рф постраждали 4 людей - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок авіаудару по Куп'янську постраждали 4 особи, зруйновано торгівельну будівлю та пошкоджено кіоски. З-під завалів деблоковано жінку у важкому стані, інформація про загиблих не підтвердилася.
У Харківській області інформація про загиблих внаслідок авіаудару російських військ по Куп'янську не підтвердилася, постраждали 4 людей, з-під завалів деблокували жінку у тяжкому стані, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася. З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи
З його слів, частково зруйнована двохповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель.
Нагадаємо
Раніше голова ОВА повідомляв про жертв удару рф по Куп'янську.