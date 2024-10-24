Армія рф вранці вдарила біля магазину та ринку у Куп'янську: двоє загиблих, троє поранених - ОВА
Київ • УНН
Окупанти вдарили по Куп'янську Харківської області, влучивши поблизу магазину та ринку. Попередньо двоє людей загинули, щонайменше троє поранені, екстрені служби працюють на місці.
Російські війська вранці вдарили по Куп'янську Харківської області, влучивши поблизу магазину та ринку, попередньо, двоє людей загинули, щонайменше троє поранені, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Близько 10:00 години окупанти вдарили по місту Куп'янськ. Ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку. На жаль, є загиблі, попередньо - двоє. Щонайменше троє поранених
З його слів, екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються.
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