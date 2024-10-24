Армия рф утром ударила возле магазина и рынка в Купянске: двое погибших, трое раненых - ОВА
Киев • УНН
Оккупанты ударили по Купянску Харьковской области, попав вблизи магазина и рынка. Предварительно два человека погибли, по меньшей мере трое ранены, экстренные службы работают на месте.
Российские войска утром ударили по Купянску Харьковской области, попав вблизи магазина и рынка, предварительно, два человека погибли, по меньшей мере трое ранены, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Около 10:00 часов оккупанты ударили по городу Купянск. Враг попал вблизи магазина и местного рынка. К сожалению, есть погибшие, предварительно - двое. По меньшей мере трое раненых
По его словам, экстренные службы работают на месте, данные обновляются.
Из-за удара КАБом на Харьковщине травмировались три человека, вражеской ракетой Х-38 повреждена переправа24 октября 2024, 07:36 • 3384 просмотра