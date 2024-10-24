Армия рф утром ударила возле магазина и рынка в Купянске: двое погибших, трое раненых - ОВА

Российские войска утром ударили по Купянску Харьковской области, попав вблизи магазина и рынка, предварительно, два человека погибли, по меньшей мере трое ранены, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Около 10:00 часов оккупанты ударили по городу Купянск. Враг попал вблизи магазина и местного рынка. К сожалению, есть погибшие, предварительно - двое. По меньшей мере трое раненых - написал Синегубов.

По его словам, экстренные службы работают на месте, данные обновляются.

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