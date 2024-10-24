В Купянске данные о жертвах не подтвердились, из-за атаки рф пострадали 4 человека - ОВА

В Харьковской области информация о погибших в результате авиаудара российских войск по Купянску не подтвердилась, пострадали 4 человека, из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Информация о погибших в Купянске не подтвердилась. Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека - написал Синегубов.

По его словам, частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых зданий.

Напомним

Ранее глава ОВА сообщал о жертвах удара рф по Купянску.