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В Купянске данные о жертвах не подтвердились, из-за атаки рф пострадали 4 человека - ОВА

В Купянске данные о жертвах не подтвердились, из-за атаки рф пострадали 4 человека - ОВА

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 08:11  •  6639 просмотра

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В результате авиаудара по Купянску пострадали 4 человека, разрушено торговое здание и повреждены киоски. Из-под завалов деблокирована женщина в тяжелом состоянии, информация о погибших не подтвердилась.

В Харьковской области информация о погибших в результате авиаудара российских войск по Купянску не подтвердилась, пострадали 4 человека, из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Информация о погибших в Купянске не подтвердилась. Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека

- написал Синегубов.

По его словам, частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждены 12 торговых киосков и остекление окон нежилых зданий.

Напомним

Ранее глава ОВА сообщал о жертвах удара рф по Купянску.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkovskaya-oblastХарьковская область
kupyanskКупянск