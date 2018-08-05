У Кропивницькому з річки дістали тіло юнака
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Вчора, 4 серпня, о 12:53 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Новомиколаївському пляжі р. Інгул у м. Кропивницький виявлено тіло загиблого юнака. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Рятувальники водолазно-рятувального відділення АРЗСП Управління ДСНС в області дістали тіло загиблого з водойми. Ним виявився місцевий житель 2003 р.н. Причина та обставини загибелі хлопця встановлюються.
Як повідомляв УНН, тіло хлопчика, який вийшов у лиман на плоту та не повернувся, знайшли в Одеській області.
Нагадаємо, повідомлення про те, що 31 липня о 17:30 біля с. Калаглія Овідіопольського району на саморобному плоту вийшов на воду Дністровського лиману та не повернувся хлопчик 2007 року народження, надійшло до Служби порятунку "101" того ж дня о 19:00. До пошукових робіт залучили підрозділ водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення, працівників Національної поліції.