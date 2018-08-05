В Кропивницком из реки достали тело юноши
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Вчера, 4 августа, в 12:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Новониколаевском пляже р. Ингул в г. Кропивницкий обнаружено тело погибшего юноши. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели водолазно-спасательного отделения АСПСН Управление ГСЧС в области достали тело погибшего из водоема. Им оказался местный житель 2003 г.р. Причина и обстоятельства гибели парня устанавливаются.
Как сообщал УНН, тело мальчика, который вышел в лиман на плоту и не вернулся, нашли в Одесской области.
Напомним, сообщение о том, что 31 июля в 17:30 возле с. Калаглия Овидиопольского района на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 года рождения, поступило в Службу спасения "101" в тот же день в 19:00. К поисковым работам привлекли подразделение водолазно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения работников Национальной полиции.