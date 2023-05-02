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У Криворізькій виправній колонії підтверджено факти порушення прав людини

У Криворізькій виправній колонії підтверджено факти порушення прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Група НПМ підтвердила факти порушень прав людини у Криворізькій виправній колонії № 80, у якій ув’язнені вчинили самогубства. Про це повідомляє Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець у Telgram, пише УНН.

Деталі

До Офісу Омбудсмана 27 квітня надійшла інформація від представників громадських організацій про ймовірне порушення прав людини у Криворізькій виправній колонії № 80.

Вранці наступного дня спільно з представниками громадськості монітори вирушили до колонії та медичної частини № 80 філії ДУ "Центр охорони здоров’я ДКВС України" у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Під час візиту група національного превентивного механізму вивчила законність обшуків проведених 25 квітня та обставини вчинення засудженими самогубств, які сталися 26 та 27 квітня. Також уваги не уникла організація роботи установи та медчастини.

У результаті відвідування колонії було встановлено:

· факти жорстокого поводження із засудженими під час проведення обшуків (ненадання можливості відвідати вбиральню, перебування без руху близько 4 годин у положенні лежачи на бетонній підлозі);
· факти дискримінацій та стигматизації осіб, які відбувають покарання в установі;
· порушення права на гідні умови тримання (стаття 25 Загальної декларації прав людини);
· порушення права на працю засуджених та захист від експлуатації.

Під час відвідування медичної частини було виявлено порушення:

· прав засуджених та ув’язнених на охорону здоров’я та надання меддопомоги;
· прав осіб, які страждають на психічні розлади (поміщення до палати-ізолятора без призначення та контролю лікаря-психіатра);
· прав засуджених, які потребують проведення планового хірургічного втручання через відсутність належних умов;
· права на таємницю про стан здоров’я: наявність у медчастині камер відеоспостереження, зокрема у палаті-ізоляторі, маніпуляційній та кабінетах лікарів.

Задля усунення порушення прав засуджених та ув’язнених, до компетентних органів будуть скеровані акти реагування.

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