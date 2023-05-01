У ДТП загинув патрульний поліцейський з Черкащини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Патрульний управління патрульної поліції Черкаської області потрапив у ДТП, у результаті якого загинув, повідомляє патрульна поліція України у Telgram, пише УНН.
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"Родину патрульних вчора вразило раптове горе - у ДТП загинув патрульний управління патрульної поліції Черкаської області старший сержант поліції Олександр Ткач. Ввечері, 30 квітня, патрульний їхав з дружиною на власному авто й потрапив у ДТП. На жаль, ця поїздка стала останньою у його житті", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, він вступив до лав патрульної поліції у 2015 році.
"А нещодавно перевівся з Херсона до Черкас, де з честю та гідністю вірно служив українському народові… У червні Олександру виповнилось би 29 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра”, - сказано у повідомленні.
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