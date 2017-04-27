У Криму заявили про нарощування на адмінмежі українських сил
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Окупаційна влада Криму заявляє, що українська влада нарощує військову присутність біля адмінмежі з анексованим півостровом. Таку заяву зробив член кримського окупаційного уряду Заур Смірнов, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
З.Смірнов підкреслив, що, згідно з отриманою з достовірних джерел інформації, українська армія має намір провести на цьому тижні поблизу адмінмежі з анексованим Кримом чергові військові навчання - маневри з форсування водних перешкод.
"За останній місяць відбулося кілька навчань з залученням різних військових угруповань", - сказав З.Смірнов.
За його словами, окупаційна влада півострова розцінює це "як спробу створити тривожну обстановку".
Нагадаємо, на адмінмежі з Кримом завершились антитерористичні навчання.