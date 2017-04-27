В Крыму заявили о наращивании на админгранице украинских сил
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Оккупационные власти Крыма заявлял, что украинская власть наращивает военное присутствие у админграницы с аннексированным полуостровом. Такое заявление сделал член крымского оккупационного правительства Заур Смирнов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
З.Смирнов подчеркнул, что, согласно полученной из достоверных источников информации, украинская армия намерена провести на этой неделе вблизи админграницы с аннексированным Крымом очередные военные учения - маневры по форсированию водных преград.
"За последний месяц произошло несколько учений с привлечением различных военных группировок", - сказал З.Смирнов.
По его словам, оккупационные власти полуострова расценивают это "как попытку создать тревожную обстановку".
Напомним, на админгранице с Крымом завершились антитеррористические учения.