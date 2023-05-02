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У Криму пролунали гучні вибухи: окупанти кажуть, що це "тренування ППО"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. В окупованому Криму пролунала низка гучних вибухів. Як повідомив призначений рф так званий “губернатор” тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв, це тренування ППО, передає УНН.

Деталі

У небі над Севастополем пролунало декілька гучних вибухів, повідомляють місцеві телеграм-канали. Згодом з'явився коментар развожаєва, який зазначив, що це тренування ППО.

"Гучні звуки у центрі міста – це профілактична робота в рамках ППДО та тренування наших систем ППО", - написав він у Telegram.

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