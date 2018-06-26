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У Кремлі заявили, що Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання Ягланда

У Кремлі заявили, що Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання Ягланда

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Український режисер Олег Сенцов, який утримується в російській в'язниці, не може бути помилуваний на підставі прохання, направленого від імені генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда. Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування в Російській Федерації", - сказав Д.Пєсков.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який в ув'язненні в РФ голодує вже понад 40 днів.

У Кремлі раніше заявили, що громадський резонанс не здатний вплинути на процес помилування Олега Сенцова. Українець повинен сам ініціювати вирішення цього питання.

Зараз Олег Сенцов перебуває у виправній колонії в місті Лабитнангі на півночі Росії. 14 травня він оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, утримуваних в Росії і Криму.

Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Правозахисний центр "Меморіал" в Росії вніс Сенцова в список політв'язнів.

Українські Національні Новини

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