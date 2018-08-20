У Кремлі заявили, що "нормандська четвірка" може зустрітися в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Саміт "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Франції, Німеччини та РФ може відбутися у Парижі, але затвердженої дати його проведення поки немає. Про це заявив помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков в інтерв'ю російським "Известиям", передає УНН.
"Обговорювали можливість проведення цієї зустрічі", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи вдалося президенту РФ Володимиру Путіну і канцлеру ФРН Ангелі Меркель домовитися про проведення саміту в "нормандському форматі".
"Домовилися, що її потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення... Навіть не визначали часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювався", - додав Ушаков.
З його слів, експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі.
"Йдеться про те, щоб провести її в столиці Франції, у Парижі. Ми не проти", - додав помічник президента РФ.
Наприкінці липня голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що для нового саміту "нормандської четвірки" поки немає умов.