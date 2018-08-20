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В Кремле заявили, что "нормандская четверка" может встретиться в Париже

Киев • УНН

 • 12729 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Саммит "нормандской четверки" с участием лидеров РФ, Украины, Франции и Германии может состояться в Париже, но утвержденной даты его проведения пока нет. Об этом заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков в интервью российским "Известиям", передает УНН.

В Кремле заявили, что "нормандская четверка" может встретиться в Париже

"Обсуждали возможность проведения этой встречи", - сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли президенту РФ Владимиру Путину и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель договориться о проведении саммита в "нормандском формате".

"Договорились, что ее нужно хорошо подготовить, чтобы был какой-то реальный результат после ее проведения... Даже не обозначили временные параметры, но сам вариант встречи обсуждался", - добавил Ушаков.

С его слов, экспертам поручено продолжать работу по подготовке встречи.

"Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже. Мы не против", - добавил помощник президента РФ.

В конце июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для нового саммита "нормандской четверки" пока нет условий.

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