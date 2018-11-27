У Кремлі заявили про ризики ескалації на Донбасі через воєнний стан

"Це внутрішня справа України, але на тлі електорального процесу, звичайно, такий крок як введення воєнного стану має особливе і мало чим закамуфльоване забарвлення. Потенційно також введення воєнного стану в низці регіонів може нести загрозу для ескалації напруженості в конфліктному районі. Мається на увазі південний схід", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон 9338 про затвердження указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Як повідомляв УНН, в МЗС України заявили про збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь, а також поранення і взяття в полон членів їх екіпажів і висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - важко.