У Кремлі відповіли на відмову Трампа вітати Путіна з перемогою на виборах

"Ви знаєте, не потрібно вважати це недружнім кроком, по-перше. Ви знаєте, що президент Путін залишається відкритий для нормалізації там, де це нам цікаво і необхідно, відносин з нашими американськими партнерами. Ви знаєте, що президент отримує велику кількість привітань від зарубіжних лідерів. Хтось в силу графіка не може подзвонити, хтось з інших причин. Не потрібно тут нічого згущувати. Це друге", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна, переобраного як президента Росії, зазначивши, що результати голосування не стали для Білого дому сюрпризом, і Дональд Трамп не подзвонить привітати з перемогою російського лідера.