В Кремле ответили на отказ Трампа поздравлять Путина с победой на выборах

“Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами. Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе”, — заявил Песков.

Напомним, Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России, отметив, что результаты голосования не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой российского лидера.