У Кремлі прокоментували висновки Гааги щодо конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) в питанні військового протистояння російських і українських військових на Донбасі і не буде оскаржувати його рішення. Про це повідомив журналістам прес-секретар президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Росія в даному випадку не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, тому нам нічого заперечувати", - відповідаючи на питання, чи буде РФ оскаржувати факт протистояння російських і українських військових в Донбасі, який встановив Міжнародний кримінальний суд.
Як повідомляв УНН, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда 4 грудня опублікувала щорічну доповідь результатів розслідування подій в Україні під час Революції Переваги, анексії Криму і початку агресії РФ проти України на сході.