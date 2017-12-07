В Кремле прокомментировали выводы Гааге по конфликту на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в вопросе военного противостояния российских и украинских военных на Донбассе и не будет оспаривать его решение. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Россия в данном случае не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому нам нечего оспаривать", - отвечая на вопрос, будет ли РФ оспаривать факт противостояния российских и украинских военных в Донбассе, который установил Международный уголовный суд.
Как сообщал УНН, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда 4 декабря опубликовала ежегодный доклад результатов расследования событий в Украине во время Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на востоке.