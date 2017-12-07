В Кремле прокомментировали выводы Гааге по конфликту на Донбассе

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6193 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18893 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 98955 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 109802 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130304 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106457 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108100 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в вопросе военного противостояния российских и украинских военных на Донбассе и не будет оспаривать его решение. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Россия в данном случае не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, поэтому нам нечего оспаривать", - отвечая на вопрос, будет ли РФ оспаривать факт противостояния российских и украинских военных в Донбассе, который установил Международный уголовный суд.

Как сообщал УНН, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда 4 декабря опубликовала ежегодный доклад результатов расследования событий в Украине во время Революции Достоинства, аннексии Крыма и начала агрессии РФ против Украины на востоке.

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