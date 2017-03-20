У Кремлі прокоментували повідомлення про можливу заборону в’їзду Ю.Самойловій в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував “Газете. Ru” повідомлення про підготовку заборони російській учасниці Юлії Самойлової в’їзду в Україну, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи можлива заміна учасника від Росії, Д.Пєсков заявив: “Це питання до Першого каналу”.
Пізніше Перший канал відмовився коментувати ситуацію з допуском співачки Юлії Самойлової в Україну.
Раніше Служба безпеки України (СБУ) підготувала документ про заборону в’їзду для співачки, яка представляє Росію на “Євробаченні” в Києві.
Нагадаємо, Ю.Самойлова назвала смішною загрозу заборони участі в "Євробаченні".
Як повідомляв УНН, співачка Юлія Самойлова представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2017”.