В Кремле прокомментировали сообщение о возможном запрете въезда Ю.Самойловой в Украину

Отвечая на вопрос, возможна ли замена участника от России, Д.Песков заявил: "Это вопрос к Первому каналу".

Позже Первый канал отказался комментировать ситуацию с допуском певицы Юлии Самойловой в Украину.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете въезда для певицы, которая представляет Россию на "Евровидении" в Киеве.

Напомним, Ю.Самойлова назвала смешной угрозу запрета участия в "Евровидении".

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017".