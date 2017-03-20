В Кремле прокомментировали сообщение о возможном запрете въезда Ю.Самойловой в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "Газете.Ru" сообщение о подготовке запрета российской участнице Юлии Самойловой въезда в Украину, передает УНН.
Отвечая на вопрос, возможна ли замена участника от России, Д.Песков заявил: "Это вопрос к Первому каналу".
Позже Первый канал отказался комментировать ситуацию с допуском певицы Юлии Самойловой в Украину.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете въезда для певицы, которая представляет Россию на "Евровидении" в Киеве.
Напомним, Ю.Самойлова назвала смешной угрозу запрета участия в "Евровидении".
Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017".