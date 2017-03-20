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В Кремле прокомментировали сообщение о возможном запрете въезда Ю.Самойловой в Украину

В Кремле прокомментировали сообщение о возможном запрете въезда Ю.Самойловой в Украину

Киев • УНН

 • 45149 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "Газете.Ru" сообщение о подготовке запрета российской участнице Юлии Самойловой въезда в Украину, передает УНН.

Отвечая на вопрос, возможна ли замена участника от России, Д.Песков заявил: "Это вопрос к Первому каналу".

Позже Первый канал отказался комментировать ситуацию с допуском певицы Юлии Самойловой в Украину.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете въезда для певицы, которая представляет Россию на "Евровидении" в Киеве.

Напомним, Ю.Самойлова назвала смешной угрозу запрета участия в "Евровидении".

Как сообщал УНН, певица Юлия Самойлова представит Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017".

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