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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У Кременчуці померла чотирирічна дівчинка, на яку в дитсадку впало дерево

Київ • УНН

 • 24817 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Кременчуці Полтавської області померла чотирирічна дівчинка, на яку вчора, 21 жовтня, у дитсадку впало дерево. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ГУ Національної поліції в області.

У Кременчуці померла чотирирічна дівчинка, на яку в дитсадку впало дерево

Деталі

За попередньою інформацією, діти та вихователька дістали тілесні ушкодження внаслідок падіння дерева на території дитячого садочка.

Чотирирічна дівчинка, яку госпіталізували до реанімації дитячої лікарні, померла. 

Усього під час падіння дерева на подвір’ї дитячого садочка перебувало 18 дітей.

Додамо

За фактом травмування п'ятирічного хлопчика та чотирирічної дівчинки у дитсадку відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

1 серпня цього року у Львові під час буревію на хлопця та дівчину впало дерево, внаслідок чого вони загинули.

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