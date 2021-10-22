В Кременчуге умерла четырехлетняя девочка, на которую в детском саду упало дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Кременчуге Полтавской области умерла четырехлетняя девочка, на которую вчера, 21 октября, в детском саду упало дерево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГУ Национальной полиции в области.
Детали
По предварительной информации, дети и воспитательница получили телесные повреждения в результате падения дерева на территории детского сада.
Четырехлетняя девочка, которую госпитализировали в реанимацию детской больницы, умерла.
Всего во время падения дерева во дворе детского сада находилось 18 детей.
Добавим
По факту травмирования пятилетнего мальчика и четырехлетней девочки в детском саду открыто уголовное производство по предварительной квалификации ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
1 августа этого года во Львове во время урагана на парня и девушку упало дерево, в результате чего они погибли.