У дитсадку Кременчука на двох дітей впало дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Кременчуці Полтавської області у дитячому садку на двох дітей впало дерево, їх госпіталізували в лікарню. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національної поліції.
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"Приблизно о 12:00 до поліції надійшла інформація від медиків, що на територій дитячого садочка, розташованого по вулиці Софіївській, упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей", — ідеться у повідомленні.
Зазначають, що травмованих дітей госпіталізували до лікарні.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з'ясовують усі обставини.
Нагадаємо
1 серпня цього року у Львові під час буревію на хлопця та дівчину впало дерево, внаслідок чого вони загинули.