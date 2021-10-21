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У дитсадку Кременчука на двох дітей впало дерево

Київ • УНН

 • 34155 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Кременчуці Полтавської області у дитячому садку на двох дітей впало дерево, їх госпіталізували в лікарню. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національної поліції.

У дитсадку Кременчука на двох дітей впало дерево

Деталі

"Приблизно о 12:00 до поліції надійшла інформація від медиків, що на територій дитячого садочка, розташованого по вулиці Софіївській, упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей", — ідеться у повідомленні.

Зазначають, що травмованих дітей госпіталізували до лікарні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з'ясовують усі обставини.

Нагадаємо

1 серпня цього року у Львові під час буревію на хлопця та дівчину впало дерево, внаслідок чого вони загинули.

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