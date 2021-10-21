В детском саду Кременчуга на двух детей упало дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября УНН. В Кременчуге Полтавской области в детском саду на двух детей упало дерево, их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной полиции.
Детали
"Примерно в 12:00 в полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской, упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей", — говорится в сообщении.
Отмечают, что травмированных детей госпитализировали в больницу.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняют все обстоятельства.
Напомним
1 августа этого года во Львове во время урагана на парня и девушку упало дерево, в результате чего они погибли.