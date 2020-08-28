У кредитора уряду виявилася "зам'ята" кримінальна справа
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У кредитора уряду - приватної корпорації Cargill - виявилася в Україні "зам'ята" справу за фактом несплати податків, повідомляє УНН з посиланням на джерела.
У 2015 році правоохоронці Херсонської області розслідували кримінальну справу за фактом створення фіктивних підприємств: ПП "Мікро Агро", ПП "Промагроцентр" і ПП "Центр Резерв".
В ході вивчення банківських рахунків цих компаній було встановлено, що українська "дочка" Cargill перевела на рахунок ПП "Центр Резерв" 43 млн грн нібито за насіння соняшнику. Але в податковій звітності ці операції показані не були, що за даними правоохоронців вказує на те, що мало місце бути ухилення від сплати податків на 8,6 млн грн.
У 2017 році директор ПП "Центр Резерв" був звільнений від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами - закінчився термін давності справи. Справа була закрита, і факт про несплату податків на суму 8,6 млн грн по операції між Cargill і ПП "Центр Резерв" так і не був розслідуваний, хоча повинен був бути виділений в окреме провадження.
І це не поодинокий випадок, коли Cargill "грішив" роботою з фіктивними підприємствами.
Нагадаємо, уряд України минулого тижня повідомив, що взяв у борг у Cargill 250 млн євро під відсотки, які вищі за торішні.