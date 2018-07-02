У контрабандиста вилучили рідкісний кортик і гроші 1917-1922 років

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Прикордонники Харківського загону завадили незаконному вивезенню до РФ кортика та понад 130 банкнот 1917-1922 років випуску. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН.

“Під час здійснення заходів контролю в особистих речах чоловіка правоохоронці зафіксували наявність загальновійськового кортика ЗИК-57 зразка 1945 року та 133 банкноти різного номіналу 1917-1922 років випуску, які можливо становлять історично-культурну цінність”, — йдеться у повідомленні.

Прикордонники Харківського загону отримали попердню інформацію від СБУ. У подальшому правоохоронці спільно з співробітниками фіскальної служби затримали громадянина України, який намагався перемістити через кордон до Російської Федерації багаж, який ймовірно становить історичну і культурну цінність.

Як зазначається, 1 липня в пункт пропуску “Гоптівка”, що на Харківщині, прибув автомобіль Nissan української реєстрації під керуванням 52-річного співвітчизника. Під час здійснення заходів контролю в особистих речах чоловіка правоохоронці виявили холодну зброю 1945 року випуску і понад 130 грошових знаків щонайменше трьох державних утворень, які існували на території сучасної України упродовж 1917-1922 років.

Наразі, кортик та банкноти вилучено встановленим порядком та передано компетентним органам. Триває експертиза.

Як повідомляв УНН, 1 липня прикордонники затримали іноземця, який намагався вивезти три старовинні банкноти часів царської Росії: “Три рубля” 1905 р.в., “Десять рублей” 1909 р.в. та “500 рублей” 1912 р.в.

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