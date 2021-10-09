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У Конго виявили новий випадок зараження Еболою

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, випадок лихоманки Ебола був підтверджений в регіоні Північний Ківу в Демократичній Республіці Конго, через п'ять місяців після того, як країна оголосила про припинення останнього спалаху, повідомляє УНН.

Деталі

Відділення Національного інституту біомедичних досліджень (INRB) в Гомі підтвердило лихоманку Ебола в зразках, взятих у маленької дитини, яка померла 6 жовтня після того, як страждала від симптомів, подібних до характерних для вірусу Ебола.

"ВООЗ підтримує органи охорони здоров'я в розслідуванні нового випадку Ебола", - заявила регіональний директор ВООЗ в Африці Матшідісо Моеті.

Північне Ківу постраждало від спалахів лихоманки Ебола протягом останніх кількох років, додали у ВООЗ.

Буцілі, де виявлено випадок, розташовано недалеко від Бені, міста, що було одним з епіцентрів спалаху Ебола в 2018-2020 роках на сході Демократичної Республіки Конго і приблизно в 50 км від міста Бутембо, де на початку цього року стався новий спалах Еболи.

Довідка

Хвороба, викликана вірусом Ебола - рідкісне, але вкрай небезпечне захворювання. Спалахи епідемії зафіксовано в Центральній і Західній Африці, летальність становила від 25% до 90% (в середньому 50%).

Хвороба вражає людину, деяких інших приматів, а також парнокопитних (зокрема, підтверджені випадки ураження свиней і дукерів).

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