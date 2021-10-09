В Конго выявили новый случай заражения Эболой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. По данным Всемирной организации здравоохранения, случай лихорадки Эбола был подтвержден в регионе Северный Киву в Демократической Республике Конго, через пять месяцев после того, как страна объявила о прекращении последней вспышки, сообщает УНН.
Детали
Отделение Национального института биомедицинских исследований (INRB) в Гоме подтвердило лихорадку Эбола в образцах, взятых у маленького ребенка, который умер 6 октября после того, как страдал от симптомов, подобных вирусу Эбола.
"ВОЗ поддерживает органы здравоохранения в расследовании нового случая Эбола", - заявила региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.
Северное Киву пострадало от вспышек лихорадки Эбола в течение последних нескольких лет, отметили в ВОЗ.
Буцили, где выявили случай, находится недалеко от Бени, города, который был одним из эпицентров вспышки Эбола в 2018-2020 годах на востоке Демократической Республики Конго и примерно в 50 км от города Бутембо, где в начале этого года произошла новая вспышка Эболы.
Справка
Болезнь, вызванная вирусом Эбола - редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25% до 90% (в среднем 50%).
Болезнь поражает человека, некоторых других приматов, а также парнокопытных (в частности, подтверждены случаи поражения свиней и дукеров).