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В Конго выявили новый случай заражения Эболой

В Конго выявили новый случай заражения Эболой

Киев  •  УНН

 • 20570 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. По данным Всемирной организации здравоохранения, случай лихорадки Эбола был подтвержден в регионе Северный Киву в Демократической Республике Конго, через пять месяцев после того, как страна объявила о прекращении последней вспышки, сообщает УНН.

Детали

Отделение Национального института биомедицинских исследований (INRB) в Гоме подтвердило лихорадку Эбола в образцах, взятых у маленького ребенка, который умер 6 октября после того, как страдал от симптомов, подобных вирусу Эбола.

"ВОЗ поддерживает органы здравоохранения в расследовании нового случая Эбола", - заявила региональный директор ВОЗ в Африке Матшидисо Моэти.

Северное Киву пострадало от вспышек лихорадки Эбола в течение последних нескольких лет, отметили в ВОЗ.

Буцили, где выявили случай, находится недалеко от Бени, города, который был одним из эпицентров вспышки Эбола в 2018-2020 годах на востоке Демократической Республики Конго и примерно в 50 км от города Бутембо, где в начале этого года произошла новая вспышка Эболы.

Справка

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25% до 90% (в среднем 50%).

Болезнь поражает человека, некоторых других приматов, а также парнокопытных (в частности, подтверждены случаи поражения свиней и дукеров).

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