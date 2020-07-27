У командуванні ООС розповіли, що вважають найважчим під час перемир'я

"Мабуть, це психологічне навантаження, тому що відповідальність покладається на особовий склад, потреба пильніше і краще виконувати службові обов’язки, на даний момент", - розповів він, відповідаючи на питання про те, що є найскладнішим під час перемир’я.



Своєю чергою командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко додав, що "у частинах і підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера".



"Усі без винятку військовослужбовці готові виконувати накази, розуміючи важливість досягнутих політичних домовленостей", - підкреслив Кравченко.



Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.