У командуванні ООС розповіли, що вважають найважчим під час перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Найскладнішим у всеосяжному режимі припинення вогню на Донбасі є психологічне навантаження. Про це під час брифінгу щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування повідомив командир батальйону підполковник Олександр Яковенко, передає УНН.
"Мабуть, це психологічне навантаження, тому що відповідальність покладається на особовий склад, потреба пильніше і краще виконувати службові обов’язки, на даний момент", - розповів він, відповідаючи на питання про те, що є найскладнішим під час перемир’я.
Своєю чергою командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко додав, що "у частинах і підрозділах Об’єднаних сил панує здорова атмосфера".
"Усі без винятку військовослужбовці готові виконувати накази, розуміючи важливість досягнутих політичних домовленостей", - підкреслив Кравченко.
Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню.