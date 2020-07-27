В командовании ООС рассказали, что считают самым тяжелым во время перемирия

"Наверное, это психологическая нагрузка, потому что ответственность возлагается на личный состав, потребность пристально и лучше выполнять служебные обязанности, на данный момент", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, что является самым сложным во время перемирия.



В свою очередь, командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко добавил, что "в частях и подразделениях Объединенных сил царит здоровая атмосфера".



"Все без исключения военнослужащие готовы выполнять приказы, понимая важность достигнутых политических договоренностей", - подчеркнул Кравченко.



Напомним, 27 июля в полночь в районе проведения операции Объединенных сил начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.