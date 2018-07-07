У КНДР заявили про розчарування після переговорів із Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Північна Корея висловила розчарування підсумками переговорів у Пхеньяні за участю держсекретаря США Майка Помпео, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Як пише видання, у Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що у Пхеньяні не згодні з тим, що США вимагають від Північної Кореї односторонніх кроків із демонтажу ракетно-ядерної програми.
Північна Корея, як і раніше, прихильна ідеї відмови від ядерної зброї, проте підхід США не сприяє досягненню цієї мети, додали у відомстві.
У свою чергу Помпео назвав дводенні переговори, які він вів у столиці Північної Кореї, успішними.
“Ми просунулися вперед практично з усіх аспектів наших дискусій”, — сказав Помпео на борту літака дорогою з Пхеньяна до Токіо.
Нагадаємо, держсекретар США в п’ятницю прибув з уже третім за рахунком візитом до Пхеньяну. Помпео покине Пхеньян 7 липня, після чого відправиться в Токіо, де проведе тристоронні переговори з главами МЗС Японії і Південної Кореї Таро Коно і Кан Ген Хва.