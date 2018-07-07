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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 60912 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107394 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128653 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135896 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171816 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154160 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141706 просмотра

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В КНДР заявили о разочаровании после переговоров с Помпео

В КНДР заявили о разочаровании после переговоров с Помпео

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Северная Корея выразила разочарование итогами переговоров в Пхеньяне с участием госсекретаря США Майка Помпео, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, в Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что в Пхеньяне не согласны с тем, что США требуют от Северной Кореи односторонних шагов по демонтажу ракетно-ядерной программы.

Северная Корея по-прежнему привержена идее отказа от ядерного оружия, однако подход США не способствует достижению этой цели, добавили в ведомстве.

В свою очередь Помпео назвал двухдневные переговоры, которые он вел в столице Северной Кореи, успешными.

"Мы продвинулись вперед практически по всем аспектам наших дискуссий", - сказал Помпео на борту самолета по пути из Пхеньяна в Токио.

Напомним, госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Ген Хва.

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