В КНДР заявили о разочаровании после переговоров с Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Северная Корея выразила разочарование итогами переговоров в Пхеньяне с участием госсекретаря США Майка Помпео, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, в Министерстве иностранных дел КНДР заявили, что в Пхеньяне не согласны с тем, что США требуют от Северной Кореи односторонних шагов по демонтажу ракетно-ядерной программы.
Северная Корея по-прежнему привержена идее отказа от ядерного оружия, однако подход США не способствует достижению этой цели, добавили в ведомстве.
В свою очередь Помпео назвал двухдневные переговоры, которые он вел в столице Северной Кореи, успешными.
"Мы продвинулись вперед практически по всем аспектам наших дискуссий", - сказал Помпео на борту самолета по пути из Пхеньяна в Токио.
Напомним, госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Ген Хва.