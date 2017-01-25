У "Київпастрансі" розповіли, коли почнуть впроваджувати е-квиток

"Впровадження е-квитка буде відбуватися поетапно: спочатку на Борщагівській та Троєщинській лініях швидкісного трамваю, фунікулері та міській електричці, а згодом в усьому наземному пасажирському транспорті. Найпершим з наших парків та депо буде автобусний парк №6, в якому налічується понад 130 одиниць рухомого складу", - розповів він.

Зі слів Д.Левченка, саме в цьому парку автобуси вже обладнані електронними компостерами.

"До кінця 2017 року ми плануємо розпочати поетапне впровадження е-квитка в усьому рухомому складі КП "Київпастранс".